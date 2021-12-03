Болдуин впервые рассказал о смертельном выстреле на съемочной площадке

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Голливудский актер Алек Болдуин впервые рассказал журналистам о смертельном выстреле на съемочной площадке фильма "Ржавчина", сообщает News.ru.

По его словам, он не нажимал на курок револьвера, от выстрела которого погибла оператор и был тяжело ранен режиссер – выстрел произошел самопроизвольно.

"Сцена: двое парней загнали меня в угол, думают, что я ранен, но я отвлекаю их, выхватываю пистолет, направляю – снято", – привел Болдуин подробности эпизода.

Он добавил, что погибшая указывала, как направлять оружие. Актер отметил, что сцену репетировали несколько раз, однако спускать курок при этом никогда не требовалось. Болдуин подчеркнул, что под этим углом стрелять даже не планировалось.

Актер показал, как он производил манипуляции большим пальцем. По его словам, специалисты заверяли, что пистолет пуст. Болдуин добавил, что никогда бы не направил пистолет на человека, тем более не спустил бы курок.

Когда актер рассказывал о случившемся журналистам, он был очень эмоционален – извинялся, плакал, также он рассказал и о предшествующих трагедии двух днях.

22 октября стало известно, что на съемках фильма "Ржавчина" Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуса.

Позже помощник режиссера Дэйв Холлс, передавший револьвер Болдуину, признался в нарушении правил безопасности на съемках.

По словам участника съемочной группы, он не удостоверился, что специалист по оружию Ханна Гутьеррес-Рид проверила револьвер, из которого позднее был произведен выстрел.

