23 августа, 10:00

Спорт

Михаил Шкарин взял золото в греко-римской борьбе на юниорском чемпионате мира

Россиянин Михаил Шкарин взял золото в греко-римской борьбе на юниорском чемпионате мира среди спортсменов до 20 лет. Соревнования проходят в болгарском городе Самоков.

В финале чемпионата в весовой категории до 82 килограммов Шкарин победил представителя Казахстана. У женщин бронзу завоевала россиянка Кристина Братчикова.

Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

