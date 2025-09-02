02 сентября, 12:25Город
Круглогодичный семейный спа-комплекс появится на ВДНХ
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Круглогодичный семейный спа-комплекс планируют построить на ВДНХ. Проект является одним из перспективных направлений развития главной выставки страны, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Термальный комплекс будет располагаться в южной части ВДНХ, рядом с Хованским въездом, многоуровневой парковкой и лесопарковой зоной. Принимать участие в реализации идеи будут инвесторы.
Проект предполагает создание зоны, где посетители смогут отдохнуть и расслабиться в термальных бассейнах и банях, восстановить силы на массажных процедурах и спа-услугах. Для формирования условий термального курорта планируется задействовать природные ресурсы из разных регионов России.
Для детей в комплексе обустроят безопасные игровые зоны и водные мини-площадки, а для взрослых появятся места для проведения оздоровительных процедур, занятий фитнесом и отдыха.
Новый комплекс станет еще одним местом для проведения досуга. Он дополнит инфраструктуру и сделает ВДНХ более привлекательной.
Ранее Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии территории (КРТ) нежилой застройки общей площадью 11,79 гектара в столичном районе Свиблово.
Градостроительный потенциал участка составляет 161,97 тысячи квадратных метров недвижимости, что дает возможность построить там жилой квартал со спорткомплексом. Также запланировано благоустройство и организация улично-дорожной сети.
Фитнес-станция "Русский ниндзя" появится в столичных Вешняка
