Круглогодичный семейный спа-комплекс появится на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Круглогодичный семейный спа-комплекс планируют построить на ВДНХ. Проект является одним из перспективных направлений развития главной выставки страны, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Термальный комплекс будет располагаться в южной части ВДНХ, рядом с Хованским въездом, многоуровневой парковкой и лесопарковой зоной. Принимать участие в реализации идеи будут инвесторы.

Проект предполагает создание зоны, где посетители смогут отдохнуть и расслабиться в термальных бассейнах и банях, восстановить силы на массажных процедурах и спа-услугах. Для формирования условий термального курорта планируется задействовать природные ресурсы из разных регионов России.

Для детей в комплексе обустроят безопасные игровые зоны и водные мини-площадки, а для взрослых появятся места для проведения оздоровительных процедур, занятий фитнесом и отдыха.

Новый комплекс станет еще одним местом для проведения досуга. Он дополнит инфраструктуру и сделает ВДНХ более привлекательной.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии территории (КРТ) нежилой застройки общей площадью 11,79 гектара в столичном районе Свиблово.

Градостроительный потенциал участка составляет 161,97 тысячи квадратных метров недвижимости, что дает возможность построить там жилой квартал со спорткомплексом. Также запланировано благоустройство и организация улично-дорожной сети.

