"Русский Халк" для рекорда отбуксировал авто с девушками и разорвал 10 грелок

Фото: телеграм-канал "Сергей Агаджанян "Русский Халк"

Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу "Русский Халк" для нового рекорда отбуксировал кабриолет с девушками, одновременно надув до разрыва 10 грелок. Об этом сообщает президент федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

"В этом сложном номере были совмещены два сложных элемента экстрима: силового – буксировка транспорта и сценического – разрушение предметов, в данном случае грелок", – цитирует его РИА Новости.

"Русский Халк" смог перетянуть автомобиль с людьми весом более 2 тонн на 152,1 метра за 3 минуты 51 секунды, установив новый рекорд России. Его зафиксировали в подмосковных Бронницах.

"Русскому Халку" надо было протащить машину на расстояние не менее 100 метров и попутно надуть до разрыва не менее 5 грелок. И он это сделал", – заметил собеседник издания.

Ранее Агаджанян смог исполнить более десяти показательных выступлений, разрывая грелки и скручивая голыми руками по десять сковородок подряд. Это выступление стало самым длительным за всю его историю. Новый национальный рекорд по сценическому экстриму был установлен на выставке-форуме "Россия".

