Голландец побил мировой рекорд, пройдя босиком почти 3,5 тыс км

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Anton Nootenboom

Голландский ветеран войны Антон Нотенбом установил новый мировой рекорд, пройдя босиком 3 450 километров за 175 дней, передает информационный портал NL Times.

Достичь рекордного результата ему удалось в американском Сент-Луисе, штат Миссури. Он пришел туда в 15:00 по местному времени 11 августа. Однако неизвестно, когда и как долго голландец отдыхал в пути.

При этом 37-летний гражданин Голландии не намерен останавливаться на этом достижении. Нотенбом планирует пройти еще 1 700 километров до Нью-Йорка. Прибыть на площадь Таймс-сквер он собирается 2 ноября.

Принесшее ему звание рекордсмена путешествие началось 17 февраля на пляже Санта-Моники в Калифорнии. Однако конечная цель Нотенбома заключается в том, чтобы пройти пешком путь из Лос-Анджелеса до Нью-Йорка.

Представители голландца рассказали, что он "полностью измотан", а главной трудностью для него стали "раскаленные дороги". Сейчас температура воздуха в точках маршрута путешественника достигает 35 градусов Цельсия в дневные часы.

Также представители Нотенбома отметили, что он уже собрал более 18 тысяч евро добровольных пожертвований. Эти средства путешественник собирается направить различным организациям, которые занимаются психическим здоровьем мужчин.

До этого рекордно длительное путешествие босиком составляло 3 409,75 километра. Этот путь был пройден гражданином Польши Павлом Дуракевичем по территориям Франции и Испании.

Ранее путешественник Федор Конюхов закончил свою работу на первой в мире одиночной полярной дрейфующей станции. Он также установил новый мировой рекорд по пребыванию на льдине у Северного полюса в полном одиночестве как по продолжительности, так и по пройденному расстоянию.