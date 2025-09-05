Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 01:10

Город

"Новости дня": на стадионе "Металлург" появилось универсальное поле с подогревом

"Новости дня": на стадионе "Металлург" появилось универсальное поле с подогревом

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 сентября

"Новости дня": в школах Москвы стартовала вакцинация от гриппа

"Новости дня": в Сиреневом саду можно научиться готовить растения к осени

"Это Москва. Туризм": ВДНХ без трат

На стадионе "Металлург" появилось поле с подогревом для регби

Собянин: проект "Лето в Москве" охватил 51,9 млн участников

В Москве открылась выставка Made In Russia Expo 2025

Бесплатные тренировки "Московского спорта" будут проходить до 7 сентября

Воздух в Москве 5 сентября прогреется до 21 градуса

Исторический стадион "Металлург" стал домашней ареной для студентов и преподавателей МГТУ имени Н. Э. Баумана. После реконструкции появилось универсальное поле с подогревом для футбола и регби. Вместо трибун построили современный комплекс с залами для борьбы, гимнастики и йоги.

Новый перечень стратегически значимых лекарств создадут в России. В него войдут вакцины, антибиотики, а также препараты для лечения ряда тяжелых заболеваний. Решения о включении конкретных лекарств в список будут принимать в Минздраве. Как поясняют эксперты, такой перечень нужен для того, чтобы понять, какие препараты наиболее востребованы, и поддерживать их производство в стране, чтобы избежать нехватки лекарств.

Ветврач назвал главные признаки депрессии у кошек и собак. Питомцы могут перестать встречать хозяев с работы или начать отказывать от еды. Перед тем, как вести питомца в клинику, хозяева пробуют бороться со стрессом и унынием домашних питомцев самостоятельно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Новости дня
городспортмедицинаобществоживотныевидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика