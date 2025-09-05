"Новости дня": на стадионе "Металлург" появилось универсальное поле с подогревом

Исторический стадион "Металлург" стал домашней ареной для студентов и преподавателей МГТУ имени Н. Э. Баумана. После реконструкции появилось универсальное поле с подогревом для футбола и регби. Вместо трибун построили современный комплекс с залами для борьбы, гимнастики и йоги.

Новый перечень стратегически значимых лекарств создадут в России. В него войдут вакцины, антибиотики, а также препараты для лечения ряда тяжелых заболеваний. Решения о включении конкретных лекарств в список будут принимать в Минздраве. Как поясняют эксперты, такой перечень нужен для того, чтобы понять, какие препараты наиболее востребованы, и поддерживать их производство в стране, чтобы избежать нехватки лекарств.

Ветврач назвал главные признаки депрессии у кошек и собак. Питомцы могут перестать встречать хозяев с работы или начать отказывать от еды. Перед тем, как вести питомца в клинику, хозяева пробуют бороться со стрессом и унынием домашних питомцев самостоятельно.

