Общий этап Лиги чемпионов начнется 16 сентября

16 сентября начинается основная стадия розыгрыша футбольной Лиги чемпионов сезона 2025–2026. Российские клубы, как и в последние годы, из-за санкций в турнире не участвуют, однако у некоторых игроков из нашей страны есть все шансы выйти на поле против лучших команд Европы. Что нужно знать о новом розыгрыше турнира – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.

Формат

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Новый розыгрыш Лиги чемпионов решили провести по той же формуле, которая была внедрена в прошлом сезоне и добавила турниру больше интриги и острых сюжетов. На Общем этапе все 36 команд – участниц турнира попали в одну большую таблицу: первые 8 коллективов попадут в 1/8 финала напрямую, бойцы с 9-го по 24-е места сыграют дополнительный раунд плей-офф, а все остальные закончат еврокубковую кампанию. Падение в Лигу Европы, как это бывало раньше после провала в Лиге чемпионов, не предусмотрено.

Все 36 команд проведут на Общем этапе восемь поединков: соперников во время жеребьевки наколдовал компьютер, потому что проводить процесс вручную при таком формате невероятно тяжело. Оппоненты не повторяются – во всех поединках они будут разными. Завершится же Общий этап 28 января 2026 года.

Тот, кто сможет его преодолеть, а затем и продраться через жесткое сито плей-офф, получит право сыграть в финале Лиги чемпионов. В нынешнем розыгрыше местом его проведения выбрали арену "Ференц Пушкаш" в Будапеште, а сама игра состоится 30 мая 2026 года. За всей борьбой можно будет последить, не прибегая к пиратским трансляциям: в России ЛЧ официально показывает один из онлайн-кинотеатров.

Фавориты

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Главных претендентов на победу в Лиге чемпионов назвал суперкомпьютер Opta по результатам 10 тысяч всевозможных симуляций.

По его мнению, самые высокие шансы у "Ливерпуля" – 20,4%. Команда Арне Слота хоть и вылетела в прошлом розыгрыше уже на стадии 1/8 финала, стала чемпионом страны и провела в нынешнее межсезонье рекордную закупку почти на полмиллиарда фунтов. В нынешнем розыгрыше Английской Премьер-лиги у "красных" четыре победы в четырех поединках, так что бэкграунд у команды действительно впечатляет.

На второе место суперкомпьютер поставил еще одного представителя Англии – "Арсенал" (16%). А вот действующий обладатель трофея, а также Суперкубка Европы – французский ПСЖ – лишь третий с вероятностью в 12,1%.

Кроме того, в пятерку претендентов попали нынешняя и бывшая команды Пепа Гвардиолы – "Манчестер Сити" (8,4%) и "Барселона" (8,4%). А вот действующий победитель Лиги конференций и Клубного чемпионата мира лондонский "Челси" – только шестой с результатом в 7%.

Еще ниже такие мастодонты, как мадридский "Реал" (5,8%) и мюнхенская "Бавария" (4,3%), а финалист прошлого розыгрыша миланский "Интер" и вовсе девятый в списке фаворитов с вероятностью в 3%. Замыкает же десятку с тем же результатом английский "Ньюкасл".

Новички турнира

Фото: ТАСС/EPA/Stian Lysberg Solum

Впервые в основной этап Лиги чемпионов в этом сезоне пробились сразу три клуба. И один из них – казахстанский "Кайрат", который прошел на финальном этапе квалификации шотландский "Селтик" в серии пенальти. Вся страна отмечала событие, словно победу в турнире, а главному тренеру команды Рафаэлю Уразбахтину подарили автомобиль. Голкипера Темирлана Анарбекова, отбившего три пенальти в серии, в свою очередь поощрили новеньким макбуком.

Но главные подарки в спортивном плане достались "Кайрату" после жеребьевки, по итогам которой в гости к команде приедет сам мадридский "Реал". Этот матч состоится 30 сентября. На клубном ТВ "сливочных" были сильно недовольны тем, что ради игры им придется преодолеть 6,5 тысячи километров, и даже увидели в этом некий заговор, но казахстанскую публику это вряд ли интересует. Среди других топов, выпавших "Кайрату" – "Интер" и "Арсенал", с которыми предстоит посоперничать на выезде. Что же до игроков в составе казахстанцев, совершенно точно надо последить за юной суперзвездой Дастаном Сатпаевым, которого в 16-летнем возрасте в феврале 2025 года купил лондонский "Челси". Этот сезон форвард проведет в нынешнем клубе и получит шанс громко заявить о себе на уровне еврокубков.

Еще один клуб, впервые пробившийся в ЛЧ, – норвежский "Буде-Глимт", который во многом известен российским поклонникам футбола благодаря выступлению за эту команду вратаря Никиты Хайкина. Пожалуй, больше всего их попаданию в Общий этап не обрадовался "Манчестер Сити": "горожанам" предстоит сыграть с "Буде" на выезде за Полярным кругом в 7-м туре 20 января. В целом же норвежцам компьютер выбрал соперников одного краше другого: действующий победитель Лиги Европы "Тоттенхэм", "Ювентус", "мадридский "Атлетико", дортмундская "Боруссия"... Будет сложно, но наверняка очень увлекательно.

Третий же новичок – кипрский "Пафос". Клуб, которым владеет российский бизнесмен Сергей Ломакин, до этого не играл даже в квалификации турнира. Причем по пути в Общий этап "Пафос" убрал с пути киевское "Динамо", что на Украине сочли не иначе как позор. Киприотам жребий тоже подарил немало мощных вывесок: в частности, им предстоит побиться с "Баварией", "Ювентусом" и "Челси". Правда, домой к ним из этой троицы приедут только мюнхенцы.

Приключения россиян

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Кроме Никиты Хайкина, на поле в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов могут выйти и другие россияне. Один из них – голкипер ПСЖ Матвей Сафонов. Да, наш вратарь пока резервный, и выбраться из-за спины Люки Шевалье на данный момент не получается. Но на фоне тяжелого сезона ротация главному тренеру парижан Луису Энрике наверняка понадобится и на последнем рубеже.

Куда более весомую роль в своем клубе играет полузащитник "Монако" Александр Головин. С результативностью в чемпионате Франции у него в этом сезоне пока не очень (0+0 в трех играх), но почему бы громко не заявить о себе в еврокубках? Причем 4 ноября потенциально в Лиге чемпионов может состояться российская дуэль, когда монегаски отправятся в гости к "Буде-Глимту" Хайкина.

Еще один россиянин, попавший в главный футбольный турнир Европы – защитник "Кайрата" Егор Сорокин. Причем о своем появлении в Лиге чемпионов он заявил громко, "передав привет" своему бывшему клубу – казанскому "Рубину". В частности, Сорокин рассказал о недоверии к нему со стороны главного тренера команды из Татарстана Рашида Рахимова.

"В первый же мой день в "Рубине" Рахимов сказал мне: "Мы тебя тут не ждали". У меня – своя дорога, у него – своя. Рахимов мне говорил, что я не футболист. А я доказываю ему обратное", – сказал Сорокин в интервью изданию Sport24.

После таких заявлений еще любопытнее, как защитник будет выглядеть в единоборствах с такими зубрами и лидерами атак своих клубов, как Килиан Мбаппе, Лаутаро Мартинес и Виктор Дьекереш. Да и против других оппонентов явно будет не слаще.

В целом же в нынешнем сезоне еврокубков россияне будут представлены довольно широко. К примеру, в Лиге Европы мы можем увидеть на поле игроков греческого клуба ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева, а также полузащитника сербской "Црвены Звезды" Егора Пруцева и вратаря австрийского "Штурма" Даниила Худякова. В Лиге конференций же Россию представят хавбек словенского клуба "Целе" Никита Иосифов и голкипер армянского "Ноа" Алексей Площадный.