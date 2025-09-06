Никитин высказался о первой победе во главе ЦСКА над "Динамо" в КХЛ

6 сентября московский ЦСКА в первом для себя матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) переиграл дома столичное "Динамо" со счетом 6:2. Таким образом, главный тренер красно-синих Игорь Никитин начал регулярный чемпионат с победы после возвращения в клуб из ярославского "Локомотива". О дебюте специалиста, который в прошлом сезоне выиграл Кубок Гагарина, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Первое столичное дерби нового сезона КХЛ между ЦСКА и "Динамо" пришлось уже на самое начало сезона. Отличная проверка для Игоря Никитина, который вернулся на пост главного тренера ЦСКА после выигранного Кубка Гагарина с ярославским "Локомотивом". Об обстоятельствах этого трансфера мы подробно рассказывали ранее.

У бело-голубых рулевой в межсезонье не поменялся: как и прежде, на своем месте Алексей Кудашов. Однако то, что показала его команда в первом периоде, да и в матче в целом, наставнику "Динамо" вряд ли понравилось.

Первый гол красно-синих под руководством Никитина пришелся на 8-ю минуту: ЦСКА в большинстве запрессинговал соперника за чужими воротами и заставил защиту "Динамо" неаккуратно отброситься через пятак. Никого, кроме форварда "армейцев" Прохора Полтапова, там не было: нападающий обвел голкипера бело-голубых Максима Моторыгина и покатил на пустые Павлу Карнаухову – 1:0. Удаление к тому моменту уже закончилось, поэтому формально красно-синие отличились пять на пять.

Ответ "Динамо" стал, пожалуй, одним из немногих светлых пятен: на 10-й минуте Кирилл Адамчук пробил в лицевой борт, а лидер гостей Никита Гусев поймал отскок и с нулевого угла вырезал шайбу в створ от щитка голкипера-новичка ЦСКА Спенсера Мартина – 1:1.

Однако команда Игоря Никитина даже бровью не повела и продолжила заставлять соперника ошибаться. На 12-й минуте четвертое звено ЦСКА устроило бодрый штурм пятака ворот Моторыгина, защита "Динамо" четырежды позволила сопернику бросить, и с пятой попыткой в исполнении Кирилла Долженкова голкипер уже не справился – 2:1. А на 13-й Денис Гурьянов в большинстве получил пас в средней зоне от новобранца команды Джереми Роя, понесся на таран, обошел всех на своем пути и оформил трансфер шайбы в сетку – 3:1. И снова с пятака.

Во втором периоде у команды Кудашова были все шансы вернуться в игру, получив целых шесть минут в большинстве. Но сказать, что у ворот Мартина летали искры, можно разве что с натяжкой. ЦСКА же слегка сбавил пыл, но даже в таком настроении выудил свой шанс на очередной гол. И снова большие вопросы к обороне "Динамо": на 34-й минуте после проигранного вбрасывания бело-голубыми в чужой зоне, Виталий Абрамов протащил шайбу по правому борту и выкатил на еще одного новичка красно-синих Даниэла Спронга, который к тому моменту далеко улетел от своих оппонентов. Первый нидерландец в истории КХЛ, ранее набравший в НХЛ 166 очков в 374 матчах, выход один на один не запорол и спокойно завел шайбу мимо щитков Моторыгина – 4:1.

В заключительной 20-минутке "Динамо" вновь могло вернуть интригу в столичное дерби. На 50-й минуте форвард ЦСКА Иван Дроздов выключил из игры Никиту Гусева, впечатав лидера бело-голубых в борт при борьбе за шайбу. Она в итоге не дошла ни до того, ни до другого, и провальсировала до Кирилла Адамчука. Защитник "Динамо" придал ей мощное ускорение, зарядив от синей линии прям в дальний угол над плечом Мартина – 4:2.

На приподнятом настроении гости еще и получили шанс на очередное большинство, но этот компонент против ЦСКА хромал у "Динамо" на обе ноги. Новая попытка была загублена, а разбрасываться подобными подарками судьбы против такого соперника себе дороже. А уж дарить их оппоненту – тем более.



Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

На 57-й минуте красно-синие соорудили практически гол-близнец первой шайбы в этом матче. Блестящие действия третьего звена "армейцев": Прохор Полтапов навязал борьбу трем игрокам соперника за спиной Моторыгина и прокинул на пятак Павлу Карнаухову, а тот отдал на пустые Ивану Дроздову – 5:2. То, насколько вольготно "динамовцы" всю игру давали действовать сопернику у своих ворот, явно должно насторожить тренерский штаб.

Подсластить пилюлю гостям могло очередное большинство в концовке, но вместо этого горечь только усилилась. Кудашов опробовал игру шесть на четыре, заменив Моторыгина на полевого, но и здесь все пошло не так, как хотелось бы главному тренеру. Снова в голе ЦСКА поучаствовал новичок команды в лице форварда Ретт Гарднера, который выкинул шайбу из зоны явно с расчетом на ускорение Виталия Абрамова. Нападающий не подвел: в очередной раз хоккеисты "Динамо" проиграли сопернику в скорости, а Абрамов догнал шайбу у правого борта и поразил опустевший створ. До финальной сирены к тому моменту оставалось всего восемь секунд – 6:2.

Игорь Никитин начал свой новый путь в ЦСКА с убедительной победы, а его команда забила и в равных составах, и в большинстве, и в меньшинстве. На послематчевой пресс-конференции наставник "армейцев" был привычно немногословен, назвав своих хоккеистов молодчиками. При этом тренер признался, что перед дебютным матчем после возвращения в стан красно-синих волновался по-особенному.

"На проектную мощность мы еще не вышли, здесь не испытываем иллюзий. Сегодня много ситуаций сложилось в нашу пользу. Это была проверка для нас: после таких игр только сильные команды могут адекватно оценивать происходящее. Мы хотим создать сильную команду", – сказал Никитин.





Игорь Никитин главный тренер ПХК ЦСКА Важно ли было начать путь в ЦСКА с победы? Мой опыт подсказывает, что лучше заканчивать сезон победой.

Главный тренер "Динамо" Алексей Кудашов во время общения с журналистами назвал пропущенные голы "плохими".

"Нельзя сказать, что они были легкими для ЦСКА. Они их заслужили. Но и мы сделали сопернику подарки, плохо отработали перед своими воротами", – подчеркнул Кудашов.





Алексей Кудашов главный тренер ХК "Динамо" По щелчку пальцев мы все отдали и начали догонять в счете. <...> Некоторые ошибки были просто необъяснимыми. Будем их разбирать и улучшать игровую дисциплину в тактическом плане.

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Времени на исправление ошибок у Кудашова немного: уже 9 сентября "Динамо" сыграет дома против "Сочи". Между прочим, на тренерской скамейке ему будет противостоять легендарный Владимир Крикунов, в свое время становившийся с бело-голубыми чемпионом России. А вот машина Игоря Никитина в следующий раз выйдет на лед 10 сентября: под пресс рискует попасть "Адмирал" из Владивостока.

Что же до турнирной таблицы Западной конференции, то заглядывать в нее пока не имеет никакого смысла. На данный момент лишь стоит зафиксировать, что ЦСКА набрал дебютные два очка наравне с ярославским "Локомотивом", выигравшим днем ранее Кубок Открытия у челябинского "Трактора" 2:1. Также 6 сентября среди клубов Запада первые победы добыли "Торпедо" и "Шанхай Дрэгонс": нижегородцы переиграли уфимский "Салават Юлаев" 4:3, а китайский клуб, который в прошлом сезоне носил название "Куньлунь Ред Стар", эффектно разобрался со СКА из Санкт-Петербурга 7:4. Таким образом, дебют Жерара Галлана во главе "драконов" можно назвать успешным, а вот Игоря Ларионова, возглавившего летом "армейцев" вместо Романа Ротенберга, – смазанным.

