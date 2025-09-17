Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

17 сентября, 13:15

Экономика

ФАС взяла под контроль стоимость авиабилетов в Краснодар и обратно

Федеральная антимонопольная служба России взяла под контроль стоимость билетов на пассажирские авиарейсы в Краснодар и обратно. Мониторинг организован по 150 туристическим маршрутам и будет проводиться еженедельно.

Внимание специалистов направлено только на цены в экономклассе. Если будет зафиксирован рост стоимости, ФАС проведет анализ расходов и доходов авиакомпаний по каждому направлению. В случае необоснованного повышения цен служба примет меры реагирования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

