17 сентября, 10:46Город
Три новых автобусных маршрута запустят из Москвы в пригород
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Три новых автобусных маршрута свяжут Москву с ближайшим Подмосковьем. Об этом сообщается в телеграм-канале "Дептранс Москвы".
"20 сентября запустим 3 новых маршрута, которые свяжут городской округ Химки со станциями метро "Планерная" и "Сходненская". По будням здесь будут работать 26 современных автобусов российского производства. Это позволит повысить комфорт поездок до метро и сократить время в пути для пассажиров", – рассказал заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.
В ближайший пригород будут курсировать автобусы № 1383, 1873а и 1971. Жители области смогут оплатить проезд с помощью абонементов на 30, 90 и 365 дней.
Что ждет пассажиров:
- современные автобусы с наклейкой "Москва – Область";
- удобное расписание;
- возможность проезда по абонементам, картам москвича и жителя Московской области;
- опытные водители;
- понятная нумерация – к привычным номерам добавят "1" в начале.
По словам Ликсутова, инициатива реализуется по поручению Сергея Собянина. До 2028 года в систему московского транспорта планируется включить не менее 30% действующих смежных межрегиональных автобусных маршрутов.
Ранее сообщалось, что электробусы вышли на маршруты № 111 и 194, расположенные в трех округах Москвы. Теперь москвичи и гости города смогут проехать на современном электротранспорте от станции метро "Ломоносовский проспект" до улицы Новаторов, а также от Коровина и станции метро "Селигерская" до "Петровско-Разумовской".
