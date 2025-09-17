Три новых автобусных маршрута запустят из Москвы в пригород

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Три новых автобусных маршрута свяжут Москву с ближайшим Подмосковьем. Об этом сообщается в телеграм-канале "Дептранс Москвы".

"20 сентября запустим 3 новых маршрута, которые свяжут городской округ Химки со станциями метро "Планерная" и "Сходненская". По будням здесь будут работать 26 современных автобусов российского производства. Это позволит повысить комфорт поездок до метро и сократить время в пути для пассажиров", – рассказал заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

В ближайший пригород будут курсировать автобусы № 1383, 1873а и 1971. Жители области смогут оплатить проезд с помощью абонементов на 30, 90 и 365 дней.

Что ждет пассажиров:



современные автобусы с наклейкой "Москва – Область";

удобное расписание;

возможность проезда по абонементам, картам москвича и жителя Московской области;

опытные водители;

понятная нумерация – к привычным номерам добавят "1" в начале.

По словам Ликсутова, инициатива реализуется по поручению Сергея Собянина. До 2028 года в систему московского транспорта планируется включить не менее 30% действующих смежных межрегиональных автобусных маршрутов.

Ранее сообщалось, что электробусы вышли на маршруты № 111 и 194, расположенные в трех округах Москвы. Теперь москвичи и гости города смогут проехать на современном электротранспорте от станции метро "Ломоносовский проспект" до улицы Новаторов, а также от Коровина и станции метро "Селигерская" до "Петровско-Разумовской".