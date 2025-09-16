Сергей Собянин принял участие в стратсессии о развитии скоростного транспорта

Фото: пресс-служба правительства Российской Федерации

Сергей Собянин принял участие в стратегической сессии о развитии скоростного транспортного сообщения, которую провел премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Глава кабмина начал встречу с напоминания того, что по поручению Владимира Путина власти сейчас работают над улучшением транспортной связанности регионов и повышением мобильности граждан. Для достижения этих целей в рамках новых национальных проектов "Эффективная транспортная система" и "Инфраструктура для жизни" ставятся масштабные задачи.

"Прежде всего, строится крупнейшая опорная автодорожная сеть, которая соединит всю Россию. Прокладываются железные дороги, в том числе и на Дальнем Востоке", – отметил Мишустин.

Кроме того, ведется работа над расширением возможностей использования внутренних водных путей для пассажирских перевозок, а в регионах активно модернизируют аэродромы и пассажирские терминалы.

Современные цифровые технологии также активно внедряются и в транспортную отрасль. Они позволяют пассажирам легко приобретать билеты и заранее регистрироваться на рейсы. Предприниматели же могут рассчитывать на логистические платформы, которые помогают оптимизировать маршруты и оформлять сопроводительные документы в электронном виде.

"Важно, что создаваемые решения и инновации дают дополнительный импульс отечественной науке, промышленности, смежным секторам и в целом укрепляют технологический суверенитет", – уточнил премьер.

По его словам, особое внимание уделяется разработке технологий для ускорения передвижения. В частности, российский лидер утвердил план развития высокоскоростного железнодорожного транспорта, предусматривающий создание сети протяженностью более 4,5 тысячи километров.

Как подчеркнул глава кабмина, благодаря этой инициативе не только "две столицы" России станут ближе, но и появятся новые транспортные коридоры, соединяющие Москву с Минском, Екатеринбургом, Адлером и Рязанью.

"Они будут гармонично встраиваться в уже существующий транспортный каркас страны и откроют новые возможности для более чем 100 миллионов человек", – пояснил политик.

В России стартовало строительство первой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Все организационные вопросы уже решены, определены источники финансирования и подписаны необходимые соглашения с ключевыми участниками проекта. На пилотном участке уже идут строительно-монтажные работы, а на остальных – подготовка.

По словам Мишустина, новый маршрут протяженностью 679 километров будет обслуживаться поездами нового поколения, способными развивать скорость до 400 километров в час. Это позволит сократить время в пути примерно до 2 часов 15 минут, что вдвое быстрее, чем у современных электропоездов, таких как "Сапсан", "Ласточка" и "Финист".

"Безусловно, продолжим развивать перевозки и на них – они пользуются популярностью у пассажиров. Сотни таких составов курсируют в пригородном и дальнем сообщении, и их количество будет поступательно наращиваться", – добавил он.

Кроме того, с прошлого года ускорилось обновление автомобильных дорог в рамках отраслевого плана. Особое внимание уделяется скоростным трассам, которые значительно сократят время в пути и будут способствовать развитию городов и поселков. На их строительство за шесть лет планируется выделить более 1 триллиона рублей из бюджетных и частных источников, уточнил премьер.

На сегодняшний день общая протяженность скоростных автодорог составляет около 9 тысяч километров. Планируется, что в будущем ежегодное строительство новых участков будет составлять не менее 700 километров, охватывая все крупные городские агломерации страны.

Вместе с тем к 2030 году также предусмотрено создание не менее 50 объездных дорог вокруг населенных пунктов. Это позволит снизить транспортную нагрузку на города, увеличить скорость движения на магистралях и улучшить логистику между регионами.

В заключение Мишустин подчеркнул важность комплексного развития транспортной инфраструктуры всех видов, учитывая особенности мультимодальных перевозок. Это соответствует национальным целям, установленным Путиным, и направлено на повышение качества жизни граждан.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Савельев в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал, что название для первого в России высокоскоростного поезда могут выбрать с помощью голосования. В настоящее время над названием работают эксперты-маркетологи. Специалисты при помощи опроса отбирают и придумывают варианты. Однако Савельев заметил, что будущее название поезда должно ассоциироваться с Россией.