Движение возобновлено в районе съездов с Рублевского шоссе на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на съездах с Рублевского шоссе на МКАД в районе 60-го километра возобновлено. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Также водители теперь смогут проехать на Рублевском шоссе в районе дома 60, корпуса 32.

О перекрытии данных участков департамент транспорта Москвы сообщал днем в пятницу, 19 сентября. Водителей призывали быть внимательнее и просили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее движение автотранспорта в районе Открытого шоссе ограничили на год. Это связано с проведением строительных работ, которые затронут съезд с Московского скоростного диаметра (Северо-Восточная хорда) на шоссе от владения 16, строения 21, до владения 16, строения 7.

Также на участке Открытого шоссе от владения 16, строения 7, до владения 20, строения 11, недоступны для движения одна-две полосы. Кроме того, на пересечении Открытого шоссе, улицы Лосиноостровской и улицы Пермской временно запрещена парковка.

