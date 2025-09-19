Движение перекрыто в районе Рублевского шоссе и МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение временно перекрыто в районе Рублевского шоссе и Московской кольцевой автодороги, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что нельзя проехать по съездам с Рублевского шоссе на 60-й километр МКАД, а также по самому Рублевскому шоссе в районе дома 60, корпуса 32.

"Будьте внимательны. Выбирайте альтернативные маршруты", – отметили в департаменте.

До этого движения временно не было на Большом Каменном мосту и Можайском шоссе в сторону центра. О причинах не сообщалось, а водителей призывали быть внимательными и заранее планировать свой маршрут. Спустя время ограничения сняли.

Москвичей и гостей города предупредили, что 20 и 21 сентября в центре столицы перекроют движение более чем на 60 улицах и набережных. Это связано с проведением Московского марафона.

