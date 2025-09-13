Движение перекрыто на Большом Каменном мосту и Можайском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение временно перекрыто на Большом Каменном мосту и Можайском шоссе в сторону центра. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В связи с этим водителей призвали быть внимательными. Также автомобилистов попросили заранее планировать маршрут.

Между тем движение на Кутузовском проспекте в районе дома 23 затруднено. По данным столичного Дептранса, на данном участке произошло ДТП.

На данный момент на месте ДТП работают оперативные службы города. По этой причине водителей попросили выбирать пути объезда. Обстоятельства аварии и сведения о пострадавших уточняются.

