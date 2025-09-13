Движение на Кутузовском проспекте затруднено из-за аварии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение на Кутузовском проспекте затруднено из-за ДТП, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"На Кутузовском проспекте (в районе дома 23) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии и сведения о пострадавших уточняются, добавили в Дептрансе. Там также призвали водителей выбирать пути объезда.

Ранее полиция начала проверку после ДТП с участием автомобиля скорой помощи в городском округе Королеве. Инцидент произошел на Пионерской улице. Там столкнулись две машины.

По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet, поворачивая налево, не уступил дорогу скорой помощи, двигавшейся в попутном направлении с включенными сиреной и мигалкой. Информации о пострадавших нет, так как никто из участников ДТП не обращался за медпомощью.

