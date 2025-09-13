13 сентября, 09:20Происшествия
Движение на МКАД в районе Строгино затруднено из-за аварии
Фото: depositphotos/svedoliver
Движение затруднено на внешней стороне 65-го километра МКАД из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Инцидент произошел в районе съезда № 65. В настоящее время на месте задействованы оперативные службы города, которые выясняют обстоятельства ДТП и сведения о пострадавших.
Водителей на фоне затруднения движения попросили выбирать альтернативные маршруты.
Ранее полиция начала проверку после ДТП с участием автомобиля скорой помощи в городском округе Королеве. Инцидент произошел на Пионерской улице. Там столкнулись две машины.
По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet, поворачивая налево, не уступил дорогу скорой помощи, двигавшейся в попутном направлении с включенными сиреной и мигалкой. Информации о пострадавших нет, так как никто из участников ДТП не обращался за медпомощью.