Движение на МКАД в районе Строгино затруднено из-за аварии

Движение затруднено на внешней стороне 65-го километра МКАД из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Инцидент произошел в районе съезда № 65. В настоящее время на месте задействованы оперативные службы города, которые выясняют обстоятельства ДТП и сведения о пострадавших.

Водителей на фоне затруднения движения попросили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее полиция начала проверку после ДТП с участием автомобиля скорой помощи в городском округе Королеве. Инцидент произошел на Пионерской улице. Там столкнулись две машины.

По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet, поворачивая налево, не уступил дорогу скорой помощи, двигавшейся в попутном направлении с включенными сиреной и мигалкой. Информации о пострадавших нет, так как никто из участников ДТП не обращался за медпомощью.

