Участок Калужско-Рижской линии метро будет закрыт 27–28 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда не будут курсировать на участке между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метро 27 и 28 сентября. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Движение поездов будет закрыто по причине строительства пересадки со станции "Академическая" Троицкой линии на Калужско-Рижскую. Департамент транспорта Москвы пояснил, что вводит ограничения в выходные, так как в этот период пассажиропоток меньше, чем в будние дни.

В период, когда будут действовать ограничения, пассажирам предложили воспользоваться бесплатными автобусами КМ, которые будут следовать вдоль закрытого участка, а также другими ветками метро и наземным транспортом. Дептранс попросил заранее планировать альтернативные маршруты.



Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Ранее пассажиров предупреждали об изменении движения поездов на МЦД-3 в субботу, 20 сентября. Это связано с работами по модернизации путевой инфраструктуры на станции Зеленоград-Крюково.

В результате на Казанском направлении часть поездов "Иволга" со стороны Ипподрома будет следовать укороченными маршрутами до и от Казанского вокзала. На Ленинградском направлении возможны изменения путей отправления поездов на станции Зеленоград-Крюково.