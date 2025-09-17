На Ленинградском направлении отменят часть пригородных поездов 22–26 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание поездов Ленинградского направления ОЖД изменится с 22 по 26 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Изменения связаны с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской железной дороги.

"Часть пригородных поездов на участке Москва – Клин и Зеленоград-Крюково – Москва будет отменена на всем маршруте следования, а часть поездов будет отправляться по измененному расписанию", – говорится в сообщении.

Пригородные поезда № 6792 и 6791 на участке Тверь – Лихославль – Тверь отменят на всем маршруте следования.

Октябрьская железная дорога приносит извинения за временные неудобства и советует пассажирам планировать поездки заблаговременно.

Ранее сообщалось, что движение поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги изменится 16, 18 и 20 сентября из-за ремонтно-путевых работ. Некоторые электрички на участке Москва – Клин – Москва отменят, часть поездов проследует укороченным маршрутом, еще часть будет отправляться по измененному расписанию.