Более 160 млн поездок совершено на МЦД-4 за два года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 160 миллионов поездок было совершено пассажирами за последние два года на четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4), сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов назвал данное достижение внушительным. По его словам, это говорит о ежегодном росте востребованности диаметров среди пассажиров.

При этом столичные власти продолжают работу над качеством сервиса и поездок. Для этого по поручению Сергея Собянина возводятся новые московские городские вокзалы, благоустраивается территория вокруг станций, обновляются составы.

Департамент транспорта Москвы отметил, что с момента запуска МЦД-4 было возведено 25 московских городских вокзалов (из 85, которые находятся в столичном регионе). Кроме того, на линии были запущены современные составы "Иволга 4.0", а пассажиропоток увеличился в 2 раза – в настоящее время он достигает 327 тысяч поездок в сутки.

Ранее Сергей Собянин заявил о завершении обновления парка подвижного состава четырех маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД). Мэр назвал это "большим событием транспортной отрасли" и добавил, что было поставлено 4,5 тысячи современных вагонов.

Он также обратил внимание, что МЦД перевозят большую часть пассажиров пригородного сообщения. Ежедневно диаметрами пользуются 1,6 миллиона жителей Москвы, Подмосковья и близлежащих регионов. При этом обновление состава позволило увеличить число пассажирских мест в 1,5 раза.