Собянин: к 2030 году в метро Москвы появится 13 новых пересадок и три вестибюля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин заявил, что к 2030 году в столичном метро появится еще 13 пересадок и три вестибюля. Об этом он написал в своем канале в мессенджере MAX

Мэр напомнил, что в День города, который отмечался 13 и 14 сентября, был открыт новый участок Троицкой линии метрополитена и появилась возможность для перехода на Московское центральное кольцо (МЦК) и Калужско-Рижскую линию. Благодаря этому путь до центра столицы и "Москва-Сити" сократился в 1,5 раза.



В скором времени откроется Рублево-Архангельская линия метро с переходами на Арбатско-Покровскую, Филевскую, Солнцевскую, Большую кольцевую линии и МЦК. Также будут организованы комфортные переходы на "Деловом центре" и "Шелепихе".

Кроме того, появится больше пространства на станциях "Строгино" Арбатско-Покровской линии метро, "Народное Ополчение" Большой кольцевой линии (БКЛ), "Деловой центр" Филевской и Солнцевской линий.

Также на Бирюлевской линии будут организованы три пересадки: с "Кленового бульвара" на БКЛ, с "Острова Мечты" на "Технопарк" Замоскворецкой ветки, а станция "ЗИЛ" свяжет линию с Троицким радиусом и МЦК. В 2030 году появится переход на станциях "Достоевская" Кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий.



Вместе с тем будут оборудованы новые вестибюли на станциях "Лесопарковая", "Рижская" и "Кожуховская".

Благодаря этим новшествам сократится длительность поездок на метро, будут разгружены дороги. Переходы также обеспечат комфорт пассажиров. До всех станций планируется организовать маршруты наземного транспорта.

Первые станции Троицкой линии открылись в прошлом году. С момента запуска "Тютчевской", "Генерала Тюленева", "Университета Дружбы Народов" и "Новаторской" на них было совершено 13,5 миллиона поездок. Благодаря новым станциям улучшилась транспортная доступность районов Обручевского, Коньково, Теплый Стан, Проспект Вернадского, Ломоносовского и Коммунарка.