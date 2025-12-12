В Белгороде эвакуируют людей, проживающих в радиусе 300 метров от падения боеприпаса

Фото: телеграм-канал "ДЕМИДОВ"

Спецслужбы оперативно эвакуируют людей, которые проживают в радиусе 300 метров от места падения боеприпаса в Белгороде, сообщили в телеграм-канале оперштаба региона.

В публикации отметили, что боеприпас упал на территории социального объекта. В настоящее время взрывотехники Минобороны принимают решение о порядке утилизации объекта. По данным оперштаба, люди, находившиеся в здании, были перемещены в безопасное место. В результате ЧП никто не пострадал.

В свою очередь, мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что сотрудники управ обходят все квартиры, помогают добраться до пункта временного размещения.

"Как только специалисты обезвредят предмет и подтвердят безопасность, все сразу смогут вернуться домой", – добавил Демидов.

Ранее на крышу здания железнодорожной станции Кутейниково в Ростовской области после атаки БПЛА упал неразорвавшийся боеприпас, в связи с чем временно была нарушена работа контактной сети. Все пассажиры и работники станции были эвакуированы.