Движение ограничат 27–28 сентября на некоторых участках метро и дорогах в Москве.

В субботу и воскресенье временно не будут ходить по части оранжевой ветки метро между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки". Это связано со строительством пересадки между станциями "Академическая" Троицкой линии и "Профсоюзная" Калужско-Рижской линии метрополитена.

На дорогах ограничат движение из-за мотофестиваля. Будут перекрыты Садовое кольцо, улицы Косыгина и Дорогомиловская, а также Воробьевское шоссе и другие участки. Также с 26 по 28 сентября проехать не удастся в районе Цветного бульвара. Причиной станет проведение детского велофестиваля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.