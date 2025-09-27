На Калужско-Рижской линии московского метро закрыли участок для строительства пересадки

Поезда не будут ходить между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии московского метро 27 и 28 сентября. Закрытие необходимо для строительства пересадки со станции "Академическая" Троицкой линии.

В эти выходные также изменится схема дорожного движения. Ограничения введут на улицах Косыгина, Ленинском проспекте, проспекте 60-летия Октября, Донской и Профсоюзной, а также на Третьем транспортном кольце.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.