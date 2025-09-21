Высокоскоростная магистраль Москва – Санкт-Петербург получит 239 мостов и эстакад

Высокоскоростная магистраль Москва – Санкт-Петербург будет включать 239 мостов и эстакад общей протяженностью 180 километров. Для них разработаны специальные балки, которые прочнее типовых конструкций. Строительство будут контролировать через единую цифровую систему с возможностью видеомониторинга.

Сейчас активные строительно-монтажные работы ведутся в Московской области. На других участках идет подготовительный этап – прокладываются подъездные дороги и переносятся инженерные коммуникации. Проект считается технически сложным из-за болотистых и слабых грунтов, которые требуют укрепления.

