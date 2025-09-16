Скорость движения поездов по ВСМ Москва – Санкт-Петербург будет доходить до 400 км/ч

Скорость движения поездов по высокоскоростной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга будет доходить до 400 километров в час. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на стратегической сессии по развитию скоростного транспортного сообщения в России.

Он указал, что на данный момент разворачиваются строительно-монтажные работы на пилотном участке магистрали, на остальных начаты подготовительные мероприятия. Планируемый маршрут составит 679 километров.

