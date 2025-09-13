13 сентября, 17:54Город
Космонавт Зубрицкий заявил, что преображение Москвы видно из космоса
Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV
Космонавт "Роскосмоса" на Международной космической станции Алексей Зубрицкий вместе с другими космонавтами российского сегмента МКС поздравил москвичей с Днем города. Об этом сообщает ТАСС.
"Масштаб преображения столицы, поверьте, виден из космоса невооруженным глазом, и здание Национального космического центра – еще одно тому подтверждение", – подчеркнул Зубрицкий.
По его словам, НКЦ станет символом прогресса и достижений, а также лидерства России в освоении космоса.
"С открытием Национального космического центра у российского космоса появился свой дом в Москве. А Москва – это устремленный в будущее город с великой историей", – заключил космонавт.
Владимир Путин и Сергей Собянин в День города открыли Национальный космический центр на территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева в районе Филевский Парк на западе столицы.
Создание НКЦ осуществили по поручению главы государства. Оно стало совместным проектом правительства Москвы и "Роскосмоса". Строительные работы велись с 2019 года.
Собянин представил космические разработки, созданные московскими школьниками