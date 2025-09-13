Путин и Собянин открыли комплекс Детской городской клинической больницы святого Владимира

Новый многопрофильный комплекс Детской городской клинической больницы святого Владимира открыли Владимир Путин и Сергей Собянин в День города. Шестиэтажное здание площадью около 58 тысяч квадратных метров рассчитано на 570 мест.

Там появятся дневные и кратковременные стационары многопрофильных отделений и лабораторий, оснащенных самым современным оборудованием.

