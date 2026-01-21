Форма поиска по сайту

21 января, 15:59

Безопасность

Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Продолжительность полета превысила 11 часов.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-30см Воздушно-космических сил России", – говорится в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Они проводятся в соответствии с международными правилами использования неба.

Ранее в России построили первые образцы модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М. Он разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков. Прототип Як-130М впервые представили на выставке "Армия-2024", данный самолет сможет успешно решать задачи боевого применения.

