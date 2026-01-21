Президент Южной Осетии отправил правительство республики в отставку

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Правительство Южной Осетии ушло в отставку согласно указу президента страны Алана Гаглоева. Об этом сообщило агентство "Sputnik Южная Осетия".

Уточняется, что от должности председателя правительства освобожден Константин Джуссоев. Исполнение обязанностей главы кабмина временно возложено на вице-премьера Дзамболата Тадтаева.

"Правительству Южной Осетии поручено исполнять свои обязанности до сформирования нового правительства", – передает агентство.

