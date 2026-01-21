Форма поиска по сайту

21 января, 15:51

Политика

Президент Южной Осетии отправил правительство республики в отставку

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Правительство Южной Осетии ушло в отставку согласно указу президента страны Алана Гаглоева. Об этом сообщило агентство "Sputnik Южная Осетия".

Уточняется, что от должности председателя правительства освобожден Константин Джуссоев. Исполнение обязанностей главы кабмина временно возложено на вице-премьера Дзамболата Тадтаева.

"Правительству Южной Осетии поручено исполнять свои обязанности до сформирования нового правительства", – передает агентство.

Ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что уйдет в отставку. Глава государства выразил уверенность, что вице-президент Илияна Йотова станет ему достойной заменой на посту.

Он добавил, что планирует участвовать в досрочных парламентских выборах, ставших неизбежными из-за отказа политических партий предпринимать действия по формированию нового правительства.

