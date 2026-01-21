Форма поиска по сайту

21 января, 15:36

Город

Столичные врачи спасли мальчика после ДТП с мусоровозом

Фото: телеграм-канал "Клиника доктора Рошаля"

Врачи НИИ неотложной помощи хирургии и травматологии – клиники доктора Рошаля спасли мальчика из Вологды, которого переехал мусоровоз. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Мама ребенка рассказала, что он с братом переходил дорогу и водитель спецтранспорта не заметил мальчика, наехав на него колесом. Первый этап помощи пострадавший получил в реанимации Вологодской больницы.

В Вологде медики диагностировали обширную рану всей правой половины таза, живота и бедра, с повреждением передней брюшной стенки и эвентрацией петель кишечника.

Там же провели несколько операций: хирурги вернули кишечник на место, зашили брюшную полость, поставили аппарат внешней фиксации таза и наложили цистостому, поскольку был поврежден мочеиспускательный канал, сказал заведующий отделением гнойной хирургии клиники доктора Рошаля Павел Мединский.

Уточняется, что вмешательства прошли успешно, однако сохранялась угроза жизни ребенка, в связи с чем его перевели на лечение в столицу. Около недели юный пациент провел в реанимации. Врачи обработали ему раны и провели частичную пластику местными тканями, а затем – аутодермопластику.

К настоящему времени все трансплантаты прижились, мальчик встал на ноги. Через полгода ему предстоит еще одна реконструктивная операция, добавили в клинике.

Ранее врачи в Москве спасли мужчину с синим оттенком кожи, измененным цветом губ и языка. Во время обследования выяснилось, что причиной ухудшения здоровья стал прием лекарств.

Специалисты назначили пациенту кислородотерапию и внутривенное введение витамина С. После этого состояние мужчины улучшилось, вскоре его выписали домой.

В Москве провели уникальную операцию по лечению синдрома Минора

