13 сентября, 15:45

Собянин: в Москве открылся Национальный космический центр

Собянин: в Москве открылся Национальный космический центр

В Москве открылся Национальный космический центр. Сергей Собянин сказал, что площадь комплекса составляет 280 тысяч квадратных метров, а высота здания достигает почти 290 метров.

Внутри предусмотрены современные инженерные системы, а также все условия для науки, разработок и управления отраслью. По словам мэра, центр является одним из самых технологичных комплексов в мире.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

