12 сентября, 04:10

Мэр Москвы

"Новости дня": число площадок для тестирования инноваций в Москве выросло до 281 – Собянин

Количество площадок для тестирования инновационных разработок в Москве выросло до 281, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Это одна из ключевых мер поддержки, которую предлагает Московский инновационный кластер.

За пять лет в городе запустили 650 пилотных тестирований. Компании, которые успешно прошли программу, заключили контракты с городом почти на 4,5 миллиарда рублей.

Подробнее – в программе "Новости дня".

