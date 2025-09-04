Сергей Собянин объявил о начале реконструкции Большой Юшуньской улицы

На юго-западе Москвы стартовала реконструкция Большой Юшуньской улицы. О проекте сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX. Новая четырехполосная дорога соединит улицу Каховку и Балаклавский проспект, который входит в состав Южной рокады.

В рамках работ организуют парковки, обустроят современные автобусные остановки и реконструируют 26 съездов. После реконструкции пропускная способность существенно вырастет, улучшится сообщение между районами Зюзино и Нагорный, где проживает около 200 тысяч человек.

