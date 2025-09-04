Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 сентября, 15:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин объявил о начале реконструкции Большой Юшуньской улицы

Сергей Собянин объявил о начале реконструкции Большой Юшуньской улицы

Сергей Собянин объявил о завершении реконструкции стадиона "Металлург"

Сергей Собянин объявил о начале реконструкции Большой Юшуньской улицы

Сергей Собянин запустил первый в России беспилотный трамвай с пассажирами

Сергей Собянин стал первым пассажиром беспилотного трамвая

"Новости дня": Собянин сообщил о строительстве образовательного комплекса на юге Москвы

"Новости дня": Сергей Собянин запустил первый в России беспилотный трамвай с пассажирами

Собянин: первый в России беспилотный трамвай запустили в Москве

Собянин запустил пассажирское движение первого беспилотного трамвая

Собянин: в Москве разработали ИИ-систему для диагностики ЛОР-заболеваний

На юго-западе Москвы стартовала реконструкция Большой Юшуньской улицы. О проекте сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX. Новая четырехполосная дорога соединит улицу Каховку и Балаклавский проспект, который входит в состав Южной рокады.

В рамках работ организуют парковки, обустроят современные автобусные остановки и реконструируют 26 съездов. После реконструкции пропускная способность существенно вырастет, улучшится сообщение между районами Зюзино и Нагорный, где проживает около 200 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика