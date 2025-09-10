Форма поиска по сайту

10 сентября, 07:15

Мэр Москвы

Собянин открыл движение по мосту Академика Королева через Москву-реку

Собянин открыл движение по мосту Академика Королева через Москву-реку

Сергей Собянин запустил движение по мосту Академика Королева через Москву-реку. Он соединил Береговой проезд в Филевской пойме с Шелепихинской набережной и Шелепихинским шоссе.

В результате создан дополнительный выезд из района Филевский Парк на ТТК и Звенигородское шоссе. Теперь дорога занимает в среднем на 8 минут меньше.

Поездки стали комфортнее для порядка 500 тысяч жителей районов Филевский Парк, Хорошёво-Мнёвники, Хорошевского и Пресненского.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

