В "Биокластере" школьникам расскажут о природе и кибергигиене

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В естественно-научном комплексе "Биокластер" 6 и 7 сентября пройдет фестиваль, где школьникам расскажут о природе и кибергигиене. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В программу включены увлекательные и профориентационные мероприятия, среди которых лекции специалистов, посещение экспозиций и тематический экзамен. Посетители узнают о грани между живой и неживой природой, современных IT-специальностях и онлайн-безопасности, а также получат возможность сдать экзамены по биологии и информатике.

6 сентября в павильоне № 31 "Геология" пройдет мероприятие под названием "Кубическая биология", где участники смогут познакомиться с различиями между живыми и неживыми организмами. А также оценить, каким образом современные научные исследования и творчество влияют на связь всех форм жизни на Земле. Посетителей ждут турниры по настольным играм "Геомания" и "Цветочный оракул". Для участия достаточно приобрести билет в музей.

В этот же день в павильоне № 29 "Цветоводство и озеленение" пройдет обзорная экскурсия по выставке "Морфогенез. Третья природа". Посетители смогут познакомиться с редкими представителями растительного и животного мира, а также произведениями современного искусства, гармонично сочетающимися в едином пространстве. Экскурсия доступна по обычному музейному билету, нужна регистрация.

7 сентября в павильоне № 31 "Геология" пройдет экскурсия по выставке "12 признаков живого", а в павильоне № 29 "Цветоводство и озеленение" откроется зона компании "Лаборатория Касперского". Здесь посетители смогут ознакомиться с актуальными профессиями в области информационных технологий, перспективами профессионального роста и полезными рекомендациями от экспертов. Руководитель направления детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко проведет две лекции.

В этот же день в зоне коворкинга пройдет мероприятие "Урок цифры" в рамках всероссийского образовательного проекта в сфере цифровых технологий. Этот конкурс предназначен для детей и взрослых. За выполнение заданий участники смогут получить уникальные сертификаты и подарки.

Завершающим этапом фестиваля станет экзамен по биологии и информатике, задания которого будут аналогичны материалам основного государственного экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ).

"Биокластер" начал работу в июне 2025 года, это проект Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева.

Ранее стало известно, что в "Биокластере" откроются выставки "Жужжащий мир" и "Мир динозавров". Новые экспозиции будут доступны в павильонах № 28 и 17. А всего до конца лета 2026 года планируется открыть пять тематических площадок, посвященных всем разделам биологии.