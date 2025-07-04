На ВДНХ открылся первый в стране биокластер

На ВДНХ открылся первый и единственный в стране биокластер – масштабный проект Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева. Редкие экспонаты, научные открытия и интерактивные инсталляции развернулись в масштабном, современном формате.

Здесь специалисты рассказывают просто о сложных явлениях, учат понимать язык природы и вовлекают в науку посетителей всех возрастов. Биокластер рассчитан на интерактивное обучение: информацию здесь можно получать в игровой форме, а экскурсии проводят профессиональные гиды.

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