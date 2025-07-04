Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июля, 22:30

Город

На ВДНХ открылся первый в стране биокластер

На ВДНХ открылся первый в стране биокластер

Проект реконструкции комбината газеты "Правда" появился в Сети

В Москве 4 июля ожидаются дожди с грозами и сильный ветер

В Москве завершился первый фестиваль киноколледжей

"Утро": облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве 4 июля

Собянин: еще 117 ультрабыстрых зарядок для электробусов установят в Москве

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 47% 4 июля

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 4 июля

284 ребенка родились в Москве 3 июля

"Утро": атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба в Москве 4 июля

На ВДНХ открылся первый и единственный в стране биокластер – масштабный проект Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева. Редкие экспонаты, научные открытия и интерактивные инсталляции развернулись в масштабном, современном формате.

Здесь специалисты рассказывают просто о сложных явлениях, учат понимать язык природы и вовлекают в науку посетителей всех возрастов. Биокластер рассчитан на интерактивное обучение: информацию здесь можно получать в игровой форме, а экскурсии проводят профессиональные гиды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городнаукавидеоМария АнтроповаЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика