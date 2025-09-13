Гости Дня города в Москве увидят балет на воде и бокс на Петровском бульваре

День города будут отмечать в столице 13 и 14 сентября. На различных площадках пройдут мероприятия, где каждый сможет найти себе занятие по вкусу. Концерты, шоу, мастер-классы, экскурсии, выставки: самые зрелищные события праздничных выходных – в нашей подборке.

Балет на воде

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Москвичи и гости города смогут стать зрителями специального проекта "Магия балета на Патриарших": 13 сентября там покажут фрагменты из знаменитых постановок "Лебединое озеро", "Спартак", "Кармен", "Шехеразада" и "Мастер и Маргарита". В завершении вечера состоится финальное выступление артистов балета, среди которых Денис Родькин, Элеонора Севенард, Михаил Лобухин, Нина Капцова. Начало в 19:30.

В свою очередь, 14 сентября Патриаршие станут центром притяжения для интеллектуалов – здесь пройдет финал турнира "Герои шахматной доски. Москва", причем сами игры пройдут на плавучей сцене. Победители и призеры получат денежное вознаграждение: за "золото" дадут 1 миллион рублей, за "серебро" – 500 тысяч, а за "бронзу" – 250 тысяч.

Чемпионат "Камень, ножницы, бумага"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

14 сентября площадь Революции соберет болельщиков и участников игры "Камень, ножницы, бумага" – здесь пройдет кульминация соревнования прошедшего лета. Финал поможет определить обладателя лучшей интуиции, которому достанется пояс чемпиона и главный приз – 1 миллион рублей. Призеров также наградят: за второе место полагается 500 тысяч, за третье – 250 тысяч. Гости смогут не только наблюдать за происходящим, но и поучаствовать в развлекательных мероприятиях, за которых также можно получить подарки.

Бульварное кольцо

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

В честь Дня города заметно преобразится 9-километровое Бульварное кольцо: его разделят на несколько зон, на каждой из которых будет своя уникальная программа. На Тверской бульвар можно будет заглянуть ради мастер-классов, бьюти-зоны и маркета спортивных товаров. Петровский оценят любители бокса и стритбола: тренировки здесь проведут представители столичных клубов. Чистопрудный окажется площадкой танцевальных интенсивов и флешмобов, а на Рождественском получится принять участие в арт-мастерской пейзажей.

Гастрономическое удовольствие

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Манежная площадь превратится в место гастрономического фестиваля, меню для которого создавали известные рестораны. Поклонники кулинарных экспериментов смогут посетить кулинарные батлы, открытые мастер-классы шеф-поваров, а также узнать о блюдах из сезонных продуктов. Не обойдется без музыки: в программе – джазовый концерт.

ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

ВДНХ сделает посетителей героями шоу "Кольца Москвы" с применением 3D-графики, которое пройдет на площадке у фонтана "Дружба народов". Кроме этого, в павильонах получится узнать об истории столицы, пообщаться с космонавтом и узнать, как на Выставке внедряют новые технологии. К примеру, организаторы советуют заглянуть на экспозицию "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" в павильон № 1 "Центральный". Здесь, благодаря картинам Аполлинария Васнецова, Василия Сурикова, Андрея Рублева и Василия Верещагина, получится увидеть, как менялся город в разные эпохи.

Звезды в кинопарке

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

13 сентября кинопарк "Москино" приглашает на концерт-мюзикл "А я иду, шагаю по Москве", в котором примут участие артисты Нонна Гришаева, Александр Олешко, Николай Басков и солист группы Uma2rman Владимир Кристовский. А 14-го сюда приедут участники Большого джазового оркестра и другие музыканты: вместе они примут участие в музыкально-кинематографическом вечере "Москва в сиянии кинозвезд". На все мероприятия важно зарегистрироваться заранее.