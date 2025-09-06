В Москве в парке "Яуза" завершился масштабный этап благоустройства. За последние годы территория превратилась в многофункциональное пространство для отдыха и занятий спортом рядом с домом. Сейчас парк объединяет десять районов столицы и занимает 360 гектаров.

Здесь обустроены 20 километров беговых дорожек, 17 километров велосипедных маршрутов, более 50 детских и свыше 100 спортивных площадок, среди которых зоны для воркаута, тенниса, экстремальных видов спорта. Работают скейт-площадки, памп-треки, уникальный дерт-трек и пандапарк.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.