Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября, 09:15

Город

В парке "Яуза" завершился масштабный этап благоустройства

В парке "Яуза" завершился масштабный этап благоустройства

В Москве 6 сентября ожидается до 23 градусов

В Москве 6 сентября пройдет парад исторического транспорта

Команда телеканала "Москва Доверие" примет участие в Дня скандинавской ходьбы

Проект "Лето в Москве" продлил культурный сезон на 2 недели

Редкую коллекцию предметов искусства привезли из Санкт-Петербурга на ВДНХ

"Новости дня": рабочие собирают каркас эскалаторов на станции "Народное ополчение"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 сентября

Принять участие в чемпионате "Камень, ножницы, бумага" можно в Москве

Беспилотный катер сможет создавать карты водоемов и искать нарушителей на Москве-реке

В Москве в парке "Яуза" завершился масштабный этап благоустройства. За последние годы территория превратилась в многофункциональное пространство для отдыха и занятий спортом рядом с домом. Сейчас парк объединяет десять районов столицы и занимает 360 гектаров.

Здесь обустроены 20 километров беговых дорожек, 17 километров велосипедных маршрутов, более 50 детских и свыше 100 спортивных площадок, среди которых зоны для воркаута, тенниса, экстремальных видов спорта. Работают скейт-площадки, памп-треки, уникальный дерт-трек и пандапарк.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городблагоустройствовидеоДарья ЕрмаковаЕлизавета Двирник

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика