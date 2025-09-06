Слабые магнитные бури накроют Землю в выходные

Фото: 123RF/loft39studio

Слабые магнитные бури ожидаются на Земле в выходные, 6 и 7 сентября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, 4 сентября около центра солнечного диска произошел выброс протуберанца, что вызвало слабый выброс корональной массы, который может оказать воздействие на геомагнитное поле Земли.

Как уточнил синоптик, выброс может наложиться на поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры для попадания его на планету. Из-за этого прогнозируются возмущения геомагнитного поля, которые могут достигать класса G1.

Ранее Солнце выбросило облако плазмы в сторону Земли после вспышки М2.76, произошедшей вечером 30 августа. Ученые предупредили, что основная опасность состоит в повторных выбросах, которые весьма вероятны с учетом высоких оценок общих запасов вспышечной энергии Солнца.

Похожая ситуация произошла в мае прошлого года, когда магнитные бури высшего уровня были вызваны не одним крупным взрывом, а серией последовательных выбросов массы среднего размера.

