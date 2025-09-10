Путин поздравил певицу Долину с юбилеем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народную артистку России Ларису Долину. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Президент отметил выдающийся талант певицы и ее вклад в мир джазового и эстрадного искусства. Он подчеркнул ее значительную педагогическую работу, которой исполнительница всегда уделяет большое внимание.

Глава государства пожелал Долиной успехов, здоровья и неиссякаемого вдохновения.

Ранее концертный директор певицы Сергей Пудовкин опроверг сведения об ухудшении ее здоровья. СМИ утверждали, что артистка обратилась за помощью врачей из-за травмы плеча. Она якобы не могла пошевелить рукой.

В ответ на слухи Пудовкин призвал обратить внимание на рабочий график исполнительницы и ее активность в интернете. Он также уточнил, что 10 сентября Долина даст концерт в Кремле в честь своего юбилея.