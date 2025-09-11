Форма поиска по сайту

11 сентября, 15:15

Транспорт

Длина рельсов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург составит 800 метров

Рельсы для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург будут длиной 800 метров. Их сваривают из стометровых отрезков, чтобы уменьшить число стыков и обеспечить плавный ход поезда.

Производство ведется на заводе в Санкт-Петербурге. Это первый в России опыт создания таких рельсов. Они выдерживают температуру от минус 60 до плюс 60 градусов и рассчитаны на высокие нагрузки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортвидеоРоман КарловНаталия ШкодаКристина Шашкова

