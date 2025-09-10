Автоэксперт рассказал, как разгрузились дороги столицы благодаря МСД

Автоэксперт Дмитрий Золотов рассказал, как разгрузились дороги столицы благодаря Московскому скоростному диаметру (МСД).

По его словам, на МКАД и Третьем транспортном кольце стало свободнее примерно на 30%. Эксперт отметил, что водители экономят в дороге порядка 30−40 минут по сравнению с периодом, когда МСД еще не создали и автомобилисты пользовались только кольцевыми трассами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.