10 сентября, 14:30

Транспорт

Автоэксперт рассказал, как разгрузились дороги столицы благодаря МСД

Автоэксперт рассказал, как разгрузились дороги столицы благодаря МСД

Автоэксперт Дмитрий Золотов рассказал, как разгрузились дороги столицы благодаря Московскому скоростному диаметру (МСД).

По его словам, на МКАД и Третьем транспортном кольце стало свободнее примерно на 30%. Эксперт отметил, что водители экономят в дороге порядка 30−40 минут по сравнению с периодом, когда МСД еще не создали и автомобилисты пользовались только кольцевыми трассами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортгородвидеоНаталия ШкодаРоман КарловКристина Шашкова

