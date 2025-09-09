Собянин: более 400 тыс автомобилистов пользуются МСД ежедневно

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Более 400 тысяч автомобилистов пользуются Московским скоростным диаметром (МСД) ежедневно, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Мэр столицы напомнил, что движение по основному ходу МСД было запущено два года назад. Благодаря этому теперь на работу и домой быстрее могут добираться жители Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-Восточного, Южного, Юго-Западного административных округов.

При этом дорога объединяет крупнейшие вылетные магистрали, среди которых Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское, Каширское и Варшавское шоссе, а также трасса М-12 "Восток", Рязанский и Волгоградский проспекты и шоссе Энтузиастов.

"Строительство магистрали стало одной из сложных и амбициозных задач. МСД – самый протяженный в России скоростной диаметр в черте города", – подчеркнул глава города, добавив, что протяженность прямого хода достигает 68 километров.

По словам Собянина, главная особенность трассы состоит в том, что большая часть дороги проходит по эстакадам, поэтому 64% диаметра идет "по воздуху".

Проект позволил возвести в Москве 220 километров дорог. Над строительством работали около 12 тысяч человек. Они уложили на магистрали свыше 3 миллионов квадратных метров асфальта, задействовали более 2 миллионов кубических метров бетона и около 240 тонн металла.

"Цифра – свыше 400 тысяч автомобилистов ежедневно – подтверждает, что МСД – трасса, которая востребована и необходима городу", – подытожил градоначальник.

