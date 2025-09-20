Форма поиска по сайту

20 сентября, 09:15

"Ночь московского спорта" состоится 20 сентября

"Ночь московского спорта" состоится 20 сентября. Он начнется в 19:00 сразу на 11 открытых площадках в центре города. Опытные фитнес инструкторы проведут более 100 тренировок, мастер-классов и турниров по 20 различным видам спорта.

На Тверской улице нас пройдет стритбол, а на Пушкинской площади – тренировки по сайклингу под диджей-сеты. В настольный теннис можно сыграть на Мясницкой улице, а в настольный хоккей на Никольской.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

