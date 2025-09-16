Российская фигуристка Аделия Петросян поедет на олимпийский отбор без тренера

Российская фигуристка Аделия Петросян выступит на олимпийском отборочном турнире в Пекине без тренера Даниила Глейхенгауза. Его не допустили до соревнований, объяснив решение несоответствием критериям отбора. Это вызвало резонанс в спортивном сообществе, так как спортсменка лишилась поддержки наставника.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова вернулась в Москву после успешного выступления в Париже. На турнире World Challenge Cup она выиграла золото в упражнениях на бревне и серебро – в вольных упражнениях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.