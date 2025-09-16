Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 08:45

Спорт

Российская фигуристка Аделия Петросян поедет на олимпийский отбор без тренера

Российская фигуристка Аделия Петросян поедет на олимпийский отбор без тренера

Фан-встречи с известными спортсменами и артистами проведут в "Ночь спорта" в Москве

Россиянам предложили платить за занятия спортом на улицах

Российская гимнастка Мельникова завоевала золото на международном турнире в Париже

В Москве прошел ежегодный турнир по мини-футболу имени Бориса Александрова

Московский "Локомотив" и грозненский "Ахмат" сыграли в ничью в матче восьмого тура РПЛ

Врач рассказал, почему бег без тренажерного зала опасен для здоровья

Около 60 тыс человек приняли участие в московском осеннем велофестивале

День города и День московского спорта отметили на стадионе "Лужники"

Финиш осеннего велофестиваля запланирован в "Крылатском"

Российская фигуристка Аделия Петросян выступит на олимпийском отборочном турнире в Пекине без тренера Даниила Глейхенгауза. Его не допустили до соревнований, объяснив решение несоответствием критериям отбора. Это вызвало резонанс в спортивном сообществе, так как спортсменка лишилась поддержки наставника.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова вернулась в Москву после успешного выступления в Париже. На турнире World Challenge Cup она выиграла золото в упражнениях на бревне и серебро – в вольных упражнениях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоЕгор БедуляДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика