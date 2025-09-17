ТАСС: Тутберидзе прилетела в Пекин на отборочный турнир к ОИ-2026

Фото: Агентство "Мосвка"/Сергей Киселев

Тренер Этери Тутберидзе прибыла в Пекин на отборочный турнир фигуристов к Олимпийским играм 2026 года, передает ТАСС со ссылкой на источник.

"Тутберидзе прилетела в Пекин с грузинскими спортсменами", – пояснил собеседник агентства.

Квалификационные соревнования пройдут с 19 по 21 сентября. Ранее сообщалось, что тренер Даниил Глейхенгауз не прошел проверку для допуска на олимпийскую квалификацию.

Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в нейтральном статусе в олимпийском отборе. При этом фигуристы не смогут участвовать в командном турнире.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) в конце февраля 2025 года направила в ISU список атлетов, которые смогут принять участие в отборе на Олимпиаду.

В результате ISU одобрил заявки Аделии Петросян и Петра Гуменника. В качестве запасных на турнир поедут Алина Горбачева и Владислав Дикиджи. Союз также отказал в нейтральном статусе российским парам и танцевальным дуэтам.

Олимпиада 2026 года состоится с 6 по 22 февраля в Италии.