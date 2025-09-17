Собянин открыл обновленный спорткомплекс с бассейном в Новогирееве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл обновленный спорткомплекс "Олимпия" на улице Фрязевской в столичном районе Новогиреево.

Мэр подчеркнул, что сейчас идет активное строительство новых спортивных объектов.

"Но про старые не надо тоже забывать, потому что многие по 20, по 30, по 40 лет назад построенные, уже морально устаревшие. Поэтому надо омолаживать их: новое оборудование, новую инженерию, новый дизайн", – отметил Собянин, добавив, что в Москве по специальной программе обновят все старые объекты.

Глава города также рассказал о развитии района Новогиреево. По его словам, здесь идет большой объем работы – выполняется программа реновации, обновляются поликлиники. Сейчас идет работа над школами, парками и скверами.

По материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, в сентябре после реконструкции открылись еще три спорткомплекса, расположенных в районах Ясенево, Царицыно и Савелки.

В спорткомплексе в Новогирееве был оборудован 25-метровый бассейн и спортивный зал с травмобезопасным покрытием и новым инвентарем. Также обустроены раздевалки с душевыми и санузлами, тренерские комнаты, медкабинет, гардероб и зона ожидания. Комплекс приспособлен для маломобильных граждан, а его прилегающая территория благоустроена.

Здесь уже возобновлены занятия по спортивной борьбе и плаванию. Для участников "Московского долголетия" будут созданы группы по ОФП, йоге, пилатесу и гимнастике. Ожидается, что обновленный спорткомплекс будут ежедневно посещать около 800 человек.

В столице реализуется программа реновации действующих спортобъектов. К настоящему времени в рамках городской программы завершена реновация 18 типовых спортивных объектов. До конца 2025 года планируют завершить работы еще на 16 объектах.

Ранее Собянин рассказал, что в Москве ведется масштабная модернизация общедоступной инфраструктуры спорта и здорового образа жизни. С 2011 года было построено более 220 крупных спортивных объектов и свыше 10 тысяч плоскостных спортивных сооружений.

Важным вопросом, по словам мэра, является возрождение исторических спортивных объектов. Для их спасения проводится процедура передачи имущества в собственность Москвы.

