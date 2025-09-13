В Санкт-Петербурге начали сварку рельсов для высокоскоростной магистрали

В Санкт-Петербурге началась сварка первых рельсов для высокоскоростной магистрали Москва–Санкт-Петербург. Стальные фрагменты длиной по 100 метров сваривают в плети по 800 метров, закаливают и проверяют на прочность. Такой процесс занимает меньше часа и обеспечивает долговечность будущих путей.

Рельсы для ВСМ в России производят впервые. Их уложат на бетонное основание, которое прослужит более 50 лет. Новая линия позволит сократить время в пути между Москвой и Петербургом до 2 часов 15 минут. В поездах появятся детские зоны и вагоны-бистро, а всего до 2030 года планируют поставить 43 состава.

