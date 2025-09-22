22 сентября, 08:15Транспорт
"Новости дня": цифровая навигация появилась на четырех новых станциях Троицкой линии метро
Цифровая навигация появилась на четырех новых станциях Троицкой линии метро. Экраны установили на "Вавиловской", "Академической", "Крымской" и "ЗИЛе".
С помощью указателей можно найти нужные остановки наземного транспорта, кафе и любые другие объекты, расположенные поблизости. С их помощью пассажиры также могут узнать об изменениях в работе транспорта рядом, о массовых мероприятиях и другую полезную информацию.
Подробнее – в программе "Новости дня".