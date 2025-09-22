Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 08:15

Транспорт

"Новости дня": цифровая навигация появилась на четырех новых станциях Троицкой линии метро

"Новости дня": цифровая навигация появилась на четырех новых станциях Троицкой линии метро

Собянин: в Москве началось строительство дополнительного участка МСД

Светофоры с контурной подсветкой пройдут масштабное тестирование в Москве

В московском метро появится 13 новых пересадочных станций к 2030 году

У каждого робота-доставщика появится свой номерной знак

Мэр Москвы рассказал о строительстве дополнительного участка МСД

Новые узлы свяжут ключевые линии московского метро

Новые нормы для роботов-курьеров примут в Москве

В России разрешат официально приобретать красивые номера для автомобилей

В Москве установят единые правила для роботов-доставщиков

Цифровая навигация появилась на четырех новых станциях Троицкой линии метро. Экраны установили на "Вавиловской", "Академической", "Крымской" и "ЗИЛе".

С помощью указателей можно найти нужные остановки наземного транспорта, кафе и любые другие объекты, расположенные поблизости. С их помощью пассажиры также могут узнать об изменениях в работе транспорта рядом, о массовых мероприятиях и другую полезную информацию.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортметрогородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика