"Новости дня": цифровая навигация появилась на четырех новых станциях Троицкой линии метро

Цифровая навигация появилась на четырех новых станциях Троицкой линии метро. Экраны установили на "Вавиловской", "Академической", "Крымской" и "ЗИЛе".

С помощью указателей можно найти нужные остановки наземного транспорта, кафе и любые другие объекты, расположенные поблизости. С их помощью пассажиры также могут узнать об изменениях в работе транспорта рядом, о массовых мероприятиях и другую полезную информацию.

