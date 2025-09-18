Форма поиска по сайту

18 сентября, 18:05

Транспорт

"Новости дня": оплата по биометрии заработала на турникетах еще одной линии метро Москвы

Оплата по биометрии появилась на всех турникетах Калужско-Рижской линии Московского метрополитена. Оранжевая ветка стала 14-й по счету, где оплата по биометрии работает на всем платежном оборудовании.

До конца года сервис настроят на всех турникетах каждой станции метро и МЦК. Чтобы им воспользоваться, нужно предварительно нужно зарегистрироваться в приложении "Метро Москвы", добавить свою фотографию и привязать банковскую карту, с которой будет списываться оплата.

Подробнее – в программе "Новости дня".

